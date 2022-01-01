Direktori Syarikat
Udemy
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Udemy Gaji

Gaji Udemy berkisar dari $48,676 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $382,500 untuk Pengurus Hartanah di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Udemy. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
L3 $165K
L4 $237K
Pemasaran
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pereka Produk
Median $165K
Perekrut
Median $115K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $117K
Pengurus Operasi Perniagaan
$135K
Penganalisis Perniagaan
$255K
Khidmat Pelanggan
$275K
Pengurus Sains Data
$72.1K
Operasi Pemasaran
$139K
Pengurus Produk
$48.7K
Pengurus Program
$117K
Pengurus Projek
$172K
Pengurus Hartanah
$383K
Jualan
$122K
Arkitek Penyelesaian
$218K
Pengurus Program Teknikal
$147K
Kapitalis Ventura
$291K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Udemy ialah Pengurus Hartanah at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $382,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Udemy ialah $165,334.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Udemy

Syarikat Berkaitan

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain