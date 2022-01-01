Direktori Syarikat
Udaan
Udaan Gaji

Gaji Udaan berkisar dari $3,482 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $118,850 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi.

$160K

Jurutera Perisian
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $60K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $75.3K

Pengurus Produk
Median $85.4K
Akauntan
$3.5K
Penganalisis Perniagaan
$27.9K
Pembangunan Perniagaan
$119K
Penganalisis Data
$17.4K
Pereka Fesyen
$10.7K
Penganalisis Kewangan
$38.8K
Sumber Manusia
$33.6K
Undang-undang
$34.7K
Pemasaran
$59.6K
Pereka Produk
$36.4K
Pengurus Program
$58.9K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Udaan, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Udaanで報告されている最高給与の職種はPembangunan Perniagaan at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$118,850です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Udaanで報告されている年間総報酬の中央値は$38,861です。

