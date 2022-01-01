Direktori Syarikat
Ubisoft Gaji

Gaji Ubisoft berkisar dari $20,193 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $178,500 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ubisoft. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pembangun Web

Jurutera Perisian Permainan Video

Saintis Penyelidikan

Pengurus Produk
Median $108K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $116K

Penganalisis Data
Median $48.8K
Saintis Data
Median $70K
Pengurus Projek
Median $65.4K
Pemasaran
Median $111K
Arkitek Penyelesaian
Median $119K
Penganalisis Perniagaan
$20.2K
Pereka Grafik
$58.8K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$79.9K
Operasi Pemasaran
$50.5K
Pereka Produk
$126K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$164K
Pengurus Program Teknikal
$179K
Penyelidik UX
$81.4K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ubisoft ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $178,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ubisoft ialah $81,405.

