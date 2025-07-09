TripleTen Gaji

Gaji TripleTen berkisar dari $12,936 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $979,200 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TripleTen . Dikemas kini terakhir: 9/13/2025