TripleTen Gaji

Gaji TripleTen berkisar dari $12,936 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $979,200 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TripleTen. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $96K

Jurutera Perisian Full-Stack

Khidmat Pelanggan
$12.9K
Pereka Grafik
$59.2K

Pereka Produk
$68.2K
Pengurus Projek
$28.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$979K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di TripleTen ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $979,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TripleTen ialah $63,736.

