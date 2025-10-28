Pampasan Pengurus Produk in United States di TripAdvisor berjumlah $212K seyear untuk PSE1. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $215K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan TripAdvisor. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SE1
$ --
$ --
$ --
$ --
SE2
$ --
$ --
$ --
$ --
SSE
$ --
$ --
$ --
$ --
PSE1
$212K
$162K
$25.9K
$23.9K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di TripAdvisor, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)