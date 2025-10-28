Direktori Syarikat
TripAdvisor Operasi Perniagaan Gaji

Pampasan Operasi Perniagaan in United States di TripAdvisor berjumlah €54.6K seyear untuk SE2. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan TripAdvisor. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

€44.7K - €54.1K
Spain
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di TripAdvisor, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Perniagaan di TripAdvisor in United States berada pada jumlah pampasan tahunan €57,614. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TripAdvisor untuk peranan Operasi Perniagaan in United States ialah €41,224.

