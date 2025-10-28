Pampasan Operasi Perniagaan in United States di TripAdvisor berjumlah €54.6K seyear untuk SE2. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan TripAdvisor. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di TripAdvisor, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)