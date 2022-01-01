Direktori Syarikat
TripActions
TripActions Gaji

Gaji TripActions berkisar dari $74,990 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $227,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TripActions. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Penganalisis Data
$84.9K
Saintis Data
Median $75K
Penganalisis Kewangan
$116K

Pereka Produk
$108K
Pengurus Produk
Median $227K
Pengurus Projek
$129K
Jualan
$84.6K
Jurutera Perisian
Median $220K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di TripActions ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $227,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TripActions ialah $111,712.

Sumber Lain