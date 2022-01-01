Direktori Syarikat
TransUnion
TransUnion Gaji

Gaji TransUnion berkisar dari $10,548 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $300,000 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TransUnion. Dikemas kini terakhir: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Saintis Data
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Jurutera Perisian
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
L2 $113K
L4 $179K

Pengurus Sains Data
Median $184K
Penganalisis Perniagaan
Median $99.5K
Jualan
Median $300K
Pengurus Operasi Perniagaan
$123K
Pembangunan Perniagaan
$140K
Penganalisis Data
$116K
Penganalisis Kewangan
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Undang-undang
$114K
Perunding Pengurusan
$101K
Pemasaran
$231K
Operasi Pemasaran
$88.7K
Pereka Produk
$97.5K
Pengurus Program
$140K
Pengurus Projek
Median $149K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$110K
Pengurus Program Teknikal
$184K
Kapitalis Ventura
$169K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di TransUnion ialah Jualan dengan jumlah pampasan tahunan $300,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TransUnion ialah $122,610.

