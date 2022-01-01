TransUnion Gaji

Gaji TransUnion berkisar dari $10,548 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $300,000 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TransUnion . Dikemas kini terakhir: 10/27/2025