Trainline Gaji

Gaji Trainline berkisar dari $35,148 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $142,353 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Trainline. Dikemas kini terakhir: 10/27/2025

Jurutera Perisian
Median $107K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $142K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $122K

Pereka Produk
Median $74.5K
Penganalisis Perniagaan
Median $84.9K
Penganalisis Data
$83.1K
Saintis Data
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Pemasaran
$35.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Trainline ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $142,353. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Trainline ialah $84,017.

