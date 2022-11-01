Trafigura Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Trafigura berkisar dari $27,624 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $437,175 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Trafigura. Dikemas kini terakhir: 10/27/2025

Penganalisis Perniagaan
$76.2K
Saintis Data
$437K
Sumber Manusia
$27.6K

Jurutera Perisian
$161K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Trafigura ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $437,175. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Trafigura ialah $118,524.

