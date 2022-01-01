Toyota USA Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji Toyota USA adalah dari $76,500 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Program Teknikal di hujung bawah hingga $194,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Toyota USA. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Saintis Data
15 $161K
16 $133K
Jurutera Mekanikal
Median $96K

Penganalisis Perniagaan
Median $100K
Pengurus Projek
Median $115K
Pengurus Produk
Median $137K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $194K
Jurutera Kimia
$102K
Perkhidmatan Pelanggan
$79.6K
Penganalisis Data
$131K
Penganalisis Kewangan
$147K
Sumber Manusia
$151K
Pereka Produk
Median $120K
Pengurus Program
$106K
Pengambilan Pekerja
$95.5K
Jualan
$79K
Penganalisis Keselamatan Siber
$80.4K
Arkitek Penyelesaian
$166K
Pengurus Program Teknikal
$76.5K
Penyelidik UX
$106K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Toyota USA is Pengurus Kejuruteraan Perisian with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Toyota USA is $115,000.

