Tower Research Capital Gaji

Julat gaji Tower Research Capital adalah dari $53,765 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung bawah hingga $299,700 untuk Saintis Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Tower Research Capital. Terakhir dikemas kini: 8/25/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $57.5K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Perniagaan
$104K
Saintis Data
$300K

Penganalisis Kewangan
$133K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$131K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$53.8K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

据报道，Tower Research Capital最高薪的职位是Saintis Data at the Common Range Average level，年总薪酬为$299,700。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Tower Research Capital的年总薪酬中位数为$117,563。

Pekerjaan Pilihan

