TOTVS Gaji

Julat gaji TOTVS adalah dari $10,894 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Produk di hujung bawah hingga $33,590 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja TOTVS. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $18.7K
Pereka Produk
$12.4K
Pengurus Produk
$10.9K

Jualan
$33.6K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di TOTVS ialah Jualan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $33,590. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di TOTVS ialah $15,557.

