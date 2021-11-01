Direktori Syarikat
Toshiba
Toshiba Gaji

Julat gaji Toshiba adalah dari $30,845 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Program Teknikal di hujung bawah hingga $208,035 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Toshiba. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Saintis Data
Median $119K
Pembangunan Perniagaan
$152K
Jurutera Perkakasan
$43.5K

Jurutera Mekanikal
$115K
Pengurus Program
$136K
Pengurus Projek
$118K
Jualan
$208K
Jurutera Perisian
$38K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$189K
Pengurus Program Teknikal
$30.8K
Cari semua gaji di halaman pampasan


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Toshiba ialah Jualan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $208,035. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Toshiba ialah $118,139.

