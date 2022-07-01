Direktori Syarikat
Torc Robotics
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Torc Robotics Gaji

Julat gaji Torc Robotics adalah dari $18,814 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perkakasan di hujung bawah hingga $248,352 untuk Jurutera MEP di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Torc Robotics. Terakhir dikemas kini: 8/25/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $152K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Pengeluaran

Penganalisis Perniagaan
$185K
Perkhidmatan Pelanggan
$51.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Penganalisis Data
$174K
Jurutera Perkakasan
$18.8K
Jurutera Mekanikal
$186K
Jurutera MEP
$248K
Pengurus Produk
$237K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$137K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di Torc Robotics, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Torc Robotics ialah Jurutera MEP at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $248,352. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Torc Robotics ialah $174,049.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Torc Robotics

Syarikat Berkaitan

  • Ridecell
  • Cox Enterprises
  • Relativity
  • Sema4
  • SpyCloud
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain