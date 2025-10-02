Direktori Syarikat
Times Internet Jurutera Perisian Gaji di Greater Delhi Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Delhi Area di Times Internet berjumlah ₹2.2M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Times Internet. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Times Internet
Software Engineer
Noida, UP, India
Jumlah setahun
₹2.2M
Tahap
L1
Asas
₹2.1M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹105K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Times Internet?

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Soalan Lazim

Didžiausias atlyginimų paketas Jurutera Perisian pozicijai Times Internet in Greater Delhi Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,981,458. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Times Internet Jurutera Perisian pozicijai in Greater Delhi Area yra ₹2,095,122.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Times Internet

