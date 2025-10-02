Direktori Syarikat
Times Internet Pengurus Produk Gaji di Greater Delhi Area

Pakej pampasan Pengurus Produk median in Greater Delhi Area di Times Internet berjumlah ₹3.57M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Times Internet. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
Jumlah setahun
₹3.57M
Tahap
L1
Asas
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Produk at Times Internet in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹8,975,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Times Internet for the Pengurus Produk role in Greater Delhi Area is ₹3,568,635.

