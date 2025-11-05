Direktori Syarikat
Tide
Tide Pereka Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pereka Produk in United Kingdom di Tide berkisar dari £38.6K hingga £54.9K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tide. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tide, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Tide in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £54,933. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tide untuk peranan Pereka Produk in United Kingdom ialah £38,639.

