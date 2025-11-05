Direktori Syarikat
Tide
Tide Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in India di Tide berjumlah ₹3.7M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tide. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Jumlah setahun
₹3.7M
Tahap
A3
Asas
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tide?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tide, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Tide in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹9,640,855. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tide untuk peranan Saintis Data in India ialah ₹3,701,015.

Sumber Lain