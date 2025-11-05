Direktori Syarikat
Tide
Tide Penganalisis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in India di Tide berkisar dari ₹2.1M hingga ₹2.98M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tide. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹2.37M - ₹2.7M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tide, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Tide in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,980,119. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tide untuk peranan Penganalisis Data in India ialah ₹2,096,185.

