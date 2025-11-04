Direktori Syarikat
TIAA
Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in India di TIAA berjumlah ₹4.79M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan TIAA. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
company icon
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Jumlah setahun
₹4.79M
Tahap
L7
Asas
₹4.79M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
13 Tahun
Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di TIAA in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹6,221,228. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TIAA untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India ialah ₹4,794,781.

