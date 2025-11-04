Direktori Syarikat
ThyssenKrupp
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

ThyssenKrupp Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Germany di ThyssenKrupp berjumlah €91K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThyssenKrupp. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Jumlah setahun
€91K
Tahap
L2
Asas
€91K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ThyssenKrupp?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di ThyssenKrupp in Germany berada pada jumlah pampasan tahunan €131,526. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ThyssenKrupp untuk peranan Jurutera Perisian in Germany ialah €90,985.

Sumber Lain