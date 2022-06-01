Direktori Syarikat
Thriveworks
Thriveworks Gaji

Gaji Thriveworks berkisar dari $56,100 dalam jumlah pampasan setahun untuk Information Technologist (IT) di peringkat rendah hingga $497,500 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Thriveworks. Dikemas kini terakhir: 10/15/2025

Pengurus Sains Data
$81.6K
Information Technologist (IT)
$56.1K
Jurutera Perisian
$159K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$498K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Thriveworks ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $497,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thriveworks ialah $120,400.

Sumber Lain