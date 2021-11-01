Direktori Syarikat
Thrasio
Thrasio Gaji

Gaji Thrasio berkisar dari $51,640 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi.

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Jurutera Perisian
Median $60K
Saintis Data
Median $180K
Pengurus Produk
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Operasi Perniagaan
$114K
Penganalisis Perniagaan
$124K
Pembangunan Perniagaan
$130K
Penganalisis Data
$51.6K
Jurubank Pelaburan
$141K
Pemasaran
$194K
Pengurus Projek
$122K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$201K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Thrasio ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thrasio ialah $130,345.

Sumber Lain