ThousandEyes Gaji

Gaji ThousandEyes berkisar dari $38,997 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat rendah hingga $673,891 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ThousandEyes. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
33%
THN 1
33%
THN 2
34%
THN 3
Di ThousandEyes, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (11.00% setiap tempoh)
34% diperoleh dalam 3rd-THN (11.33% setiap tempoh)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.