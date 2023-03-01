Direktori Syarikat
ThousandEyes
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

ThousandEyes Gaji

Gaji ThousandEyes berkisar dari $38,997 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat rendah hingga $673,891 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ThousandEyes. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $237K
Kejayaan Pelanggan
$39K
Pereka Produk
$279K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Pengurus Produk
$412K
Jualan
$674K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Di ThousandEyes, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (11.00% setiap tempoh)

  • 34% diperoleh dalam 3rd-THN (11.33% setiap tempoh)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ThousandEyes ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $673,891. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ThousandEyes ialah $279,098.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ThousandEyes

Syarikat Berkaitan

  • Stripe
  • Apple
  • Google
  • Amazon
  • Flipkart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain