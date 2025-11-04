Pampasan Jurutera Perisian in India di ThoughtSpot berkisar dari ₹3.42M seyear untuk MTS 2 hingga ₹11.92M seyear untuk Staff Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹5.33M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThoughtSpot. Kemaskini terakhir: 11/4/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ThoughtSpot, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)