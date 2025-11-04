Direktori Syarikat
ThoughtSpot
  • Gaji
  • Pemasaran

  • Semua Gaji Pemasaran

ThoughtSpot Pemasaran Gaji

Pakej pampasan Pemasaran median in United States di ThoughtSpot berjumlah $148K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThoughtSpot. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Jumlah setahun
$148K
Tahap
Junior
Asas
$125K
Stock (/yr)
$23K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ThoughtSpot?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ThoughtSpot, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di ThoughtSpot in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $227,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ThoughtSpot untuk peranan Pemasaran in United States ialah $125,000.

Sumber Lain