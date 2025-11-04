Direktori Syarikat
ThoughtSpot
ThoughtSpot Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in India di ThoughtSpot berkisar dari ₹9.37M hingga ₹13.6M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ThoughtSpot. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹10.63M - ₹12.34M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹9.37M₹10.63M₹12.34M₹13.6M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ThoughtSpot, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di ThoughtSpot in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹13,598,295. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ThoughtSpot untuk peranan Saintis Data in India ialah ₹9,370,254.

