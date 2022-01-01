Direktori Syarikat
ThoughtSpot
ThoughtSpot Gaji

Gaji ThoughtSpot berkisar dari $12,271 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $326,625 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ThoughtSpot. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Jurutera Perisian
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pemasaran
Median $148K
Penganalisis Perniagaan
$213K

Pembangunan Korporat
$159K
Saintis Data
$133K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$49.8K
Pereka Produk
$30.9K
Pengurus Produk
$110K
Perekrut
$12.3K
Jualan
$327K
Penganalisis Keselamatan Siber
$107K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$152K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ThoughtSpot, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ThoughtSpot ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $326,625. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ThoughtSpot ialah $108,845.

Sumber Lain