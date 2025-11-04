Pampasan Pengurus Program Teknikal in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £77.9K seyear untuk IC2 hingga £140K seyear untuk IC3. Pakej pampasan yearan median in United Kingdom berjumlah £122K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Thought Machine. Kemaskini terakhir: 11/4/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Thought Machine, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)