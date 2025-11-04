Direktori Syarikat
Thought Machine
Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in United Kingdom di Thought Machine berjumlah £181K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Thought Machine. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£181K
Tahap
M3
Asas
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Thought Machine, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Thought Machine in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £192,448. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thought Machine untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United Kingdom ialah £142,544.

