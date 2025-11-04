Direktori Syarikat
Thought Machine
Thought Machine Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £59K seyear untuk IC1 hingga £131K seyear untuk IC3. Pakej pampasan yearan median in United Kingdom berjumlah £97K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Thought Machine. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
Software Engineer(Tahap Permulaan)
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Thought Machine, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Thought Machine in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £155,373. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thought Machine untuk peranan Jurutera Perisian in United Kingdom ialah £87,766.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Thought Machine

Sumber Lain