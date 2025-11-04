Pampasan Jurutera Perisian in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £59K seyear untuk IC1 hingga £131K seyear untuk IC3. Pakej pampasan yearan median in United Kingdom berjumlah £97K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Thought Machine. Kemaskini terakhir: 11/4/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Thought Machine, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)