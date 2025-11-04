Direktori Syarikat
Thought Machine
Thought Machine Perekrut Gaji

Purata jumlah pampasan Perekrut in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £56.6K hingga £77.3K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Thought Machine. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Thought Machine, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Thought Machine in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £77,296. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thought Machine untuk peranan Perekrut in United Kingdom ialah £56,639.

Sumber Lain