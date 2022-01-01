Direktori Syarikat
Thought Machine
Thought Machine Gaji

Gaji Thought Machine berkisar dari $77,555 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $237,936 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Thought Machine. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Jurutera Perisian
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $238K
Pengurus Program Teknikal
Median $161K

Pengurus Produk
Median $110K
Kejayaan Pelanggan
$182K
Perekrut
$88K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Thought Machine, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Thought Machine ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $237,936. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thought Machine ialah $145,990.

