Direktori Syarikat
Thorogood
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Thorogood Gaji

Gaji Thorogood berkisar dari $13,801 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $51,646 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Thorogood. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penganalisis Data
Median $13.8K
Jurutera Perisian
Median $38.3K
Saintis Data
$51.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pengurus Program Teknikal
$38.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Thorogood ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $51,646. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thorogood ialah $38,371.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Thorogood

Syarikat Berkaitan

  • Intuit
  • PayPal
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Google
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain