Thomson Reuters Gaji

Gaji Thomson Reuters berkisar dari $6,509 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $385,000 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Thomson Reuters. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Product Manager $102K
Director $169K
Pereka Produk
Median $90.3K

Pereka UX

Saintis Data
Median $87.1K
Jualan
Median $385K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $233K
Penyelidik UX
Median $63.7K
Sumber Manusia
Median $372K
Operasi Perniagaan
$159K
Penganalisis Perniagaan
$24.6K
Pembangunan Perniagaan
$122K
Ketua Kakitangan
$164K
Khidmat Pelanggan
$6.5K
Penganalisis Data
$17.4K
Pengurus Sains Data
$127K
Penganalisis Kewangan
$7.5K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$16.8K
Undang-undang
$118K
Perunding Pengurusan
$96.7K
Pemasaran
$76.4K
Pengurus Projek
$124K
Jurutera Jualan
$112K
Penganalisis Keselamatan Siber
$122K
Arkitek Penyelesaian
$122K
Penulis Teknikal
$17.5K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Thomson Reuters ialah Jualan dengan jumlah pampasan tahunan $385,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thomson Reuters ialah $96,714.

