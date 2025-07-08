The University of Sydney Gaji

Gaji The University of Sydney berkisar dari $65,826 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $100,496 untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The University of Sydney . Dikemas kini terakhir: 9/2/2025