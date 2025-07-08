Direktori Syarikat
The Stepstone Group
The Stepstone Group Gaji

Gaji The Stepstone Group berkisar dari $52,462 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $184,677 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The Stepstone Group. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Pengurus Sains Data
$185K
Saintis Data
$94.4K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pengurus Produk
$101K
Jualan
$52.5K
Jurutera Perisian
$109K
Soalan Lazim

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez The Stepstone Group est Pengurus Sains Data at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $184,677. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez The Stepstone Group est de $103,850.

Sumber Lain