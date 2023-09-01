Direktori Syarikat
The ODP Corporation
The ODP Corporation Gaji

Gaji The ODP Corporation berkisar dari $139,300 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $190,950 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The ODP Corporation. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $171K
Jualan
$139K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Soalan Lazim

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ The ODP Corporation คือ Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $190,950 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ The ODP Corporation คือ $171,000

