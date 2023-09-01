The ODP Corporation Gaji

Gaji The ODP Corporation berkisar dari $139,300 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $190,950 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The ODP Corporation . Dikemas kini terakhir: 9/2/2025