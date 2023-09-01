Direktori Syarikat
The Economist
The Economist Gaji

Gaji The Economist berkisar dari $47,509 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $186,961 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The Economist. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $47.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $187K
Pengurus Produk
$108K

Jualan
$98.5K
Penyelidik UX
$91.4K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di The Economist ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $186,961. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di The Economist ialah $98,500.

