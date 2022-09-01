Direktori Syarikat
The Container Store
The Container Store Gaji

Gaji The Container Store berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $108,780 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The Container Store. Dikemas kini terakhir: 10/19/2025

Khidmat Pelanggan
$50.3K
Penganalisis Kewangan
$71.7K
Pengurus Produk
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Jurutera Perisian
$109K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di The Container Store ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $108,780. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di The Container Store ialah $81,597.

