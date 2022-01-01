Direktori Syarikat
The Clorox Company
The Clorox Company Gaji

Gaji The Clorox Company berkisar dari $109,450 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $236,640 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The Clorox Company. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $121K
Akauntan
$109K
Pembangunan Perniagaan
$161K

Khidmat Pelanggan
$117K
Pengurus Sains Data
$172K
Sumber Manusia
$237K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$131K
Jualan
Median $165K
Arkitek Penyelesaian
Median $190K
Kapitalis Ventura
$130K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di The Clorox Company, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di The Clorox Company ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $236,640. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di The Clorox Company ialah $146,265.

