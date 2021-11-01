The Boring Company Gaji

Gaji The Boring Company berkisar dari $89,550 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $230,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The Boring Company . Dikemas kini terakhir: 9/1/2025