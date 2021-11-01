Direktori Syarikat
The Boring Company
The Boring Company Gaji

Gaji The Boring Company berkisar dari $89,550 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $230,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas The Boring Company. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $230K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Mekanikal
Median $90K
Saintis Data
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Jurutera Perkakasan
$143K
Pereka Produk
$89.6K
Pengurus Projek
$154K
Perekrut
$119K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di The Boring Company ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $230,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di The Boring Company ialah $142,811.

