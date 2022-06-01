Texas Capital Bank Gaji

Gaji Texas Capital Bank berkisar dari $87,335 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $185,070 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Texas Capital Bank . Dikemas kini terakhir: 12/1/2025