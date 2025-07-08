Direktori Syarikat
Tetra Tech
Tetra Tech Gaji

Gaji Tetra Tech berkisar dari $65,325 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $129,350 untuk Jurutera Mekanikal di peringkat tinggi.

$160K

Jurutera Awam
Median $78K
Jurutera Perisian
Median $117K
Penganalisis Data
$106K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perunding Pengurusan
$109K
Jurutera Mekanikal
$129K
Pengurus Projek
$65.3K
Perekrut
$108K
Kapitalis Ventura
$121K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tetra Tech ialah Jurutera Mekanikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $129,350. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tetra Tech ialah $108,038.

