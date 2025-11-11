Direktori Syarikat
Tesla
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

  • Berlin Metropolitan Region

Tesla Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Berlin Metropolitan Region

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Berlin Metropolitan Region di Tesla berkisar dari €79K seyear untuk P2 hingga €95K seyear untuk P3. Pakej pampasan yearan median in Berlin Metropolitan Region berjumlah €81K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tesla. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Purata Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Tahap Permulaan)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tesla, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tesla, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Tesla in Berlin Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan €112,767. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tesla untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Berlin Metropolitan Region ialah €77,914.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tesla

Syarikat Berkaitan

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain