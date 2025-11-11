Pampasan Jurutera Pembuatan in Greater Austin Area di Tesla berkisar dari $101K seyear untuk P1 hingga $251K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Greater Austin Area berjumlah $120K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tesla. Kemaskini terakhir: 11/11/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
$101K
$89K
$7.5K
$4.5K
P2
$126K
$107K
$16.5K
$1.6K
P3
$159K
$131K
$28.1K
$0
P4
$251K
$148K
$83.8K
$20K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tesla, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.