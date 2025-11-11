Direktori Syarikat
Tesla
  • Gaji
  • Penganalisis Perniagaan

  • Penganalisis Kecerdasan Perniagaan

  • United States

Tesla Penganalisis Kecerdasan Perniagaan Gaji di United States

Pampasan Penganalisis Kecerdasan Perniagaan in United States di Tesla berkisar dari $100K seyear hingga $139K. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $110K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tesla. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
Associate Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Business Analyst
$115K
$109K
$6.3K
$0
P3
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tesla, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tesla, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kecerdasan Perniagaan di Tesla in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $139,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tesla untuk peranan Penganalisis Kecerdasan Perniagaan in United States ialah $108,000.

