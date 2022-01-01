Direktori Syarikat
Tesco Gaji

Julat gaji Tesco adalah dari $6,071 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $160,217 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Tesco. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $104K
Pengurus Produk
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Saintis Data
Median $91.3K
Pengurus Program Teknikal
Median $48.2K
Pembantu Pentadbiran
Median $30.8K
Jualan
Median $31.8K
Akauntan
$44.1K

Akauntan Teknikal

Pembangunan Perniagaan
$100K
Penulis Iklan
$38.5K
Perkhidmatan Pelanggan
$32K
Penganalisis Data
$63.7K
Pengurus Sains Data
$64.2K
Penganalisis Kewangan
$137K
Pereka Grafik
$121K
Sumber Manusia
$6.1K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$78.2K
Undang-undang
$33.7K
Perunding Pengurusan
$85.6K
Pereka Produk
$160K
Pengambilan Pekerja
$47.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tesco ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $160,217. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Tesco ialah $63,729.

