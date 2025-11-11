Direktori Syarikat
Teradyne
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Teradyne Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) median in United States di Teradyne berjumlah $120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Teradyne. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Pakej Median
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Jumlah setahun
$120K
Tahap
L2
Asas
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
0 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Teradyne?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Teradyne, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) di Teradyne in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $205,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Teradyne untuk peranan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) in United States ialah $119,000.

